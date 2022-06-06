İzmir’de 8 ilçede jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla 18 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında, Bergama, Çeşme, Dikili, Menderes, Ödemiş, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 bin 307 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca olaylarla ilgili 18 şüpheli de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.