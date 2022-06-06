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İzmir'de 8 ilçede jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Bergama, Çeşme, Dikili, Menderes, Ödemiş, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 307 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, olaylarla ilgili 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA

06.06.2022, 10:32

İzmir’de 8 ilçede jandarmadan uyuşturucu operasyonu
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla 18 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında, Bergama, Çeşme, Dikili, Menderes, Ödemiş, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 bin 307 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca olaylarla ilgili 18 şüpheli de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
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