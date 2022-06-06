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Haberler İzmir İzmir'de korkutan yangın

İzmir'de korkutan yangın

İzmir'in Torbalı ilçesinde benzin istasyonu yakınındaki bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA

06.06.2022, 23:29

İzmir’de korkutan yangın

Merkez Mahallesi'nde traktör lastikleri ve yedek parça malzemelerinin bulunduğu bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevlerin benzin istasyonuna sıçramaması için yangına köpükle müdahale etti.

Alevlerin depo yanında bulunan bir apartmana sıçraması sonucu, binanın dış cephesi zarar gördü.

Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, yangın söndürülünceye kadar bölgede ekiplerin çalışmalarını koordine etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

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