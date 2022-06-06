İzmir’deki kazada ortalık savaş alanına döndü! Kamyon karşı şeride girip alt yola düştü

Karşı şeride geçen kamyon, bu esnada Mehmet Emin Ç., yönetimindeki 34 BZU 836 plakalı otomobile çarptı. Bir süre otomobili sürükleyen kamyon, ardından bariyerleri de aşarak alt yola düştü. Kazayı gören trafikteki sürücüler ve vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.