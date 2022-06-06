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Haberler İzmir İzmir'deki kazada ortalık savaş alanına döndü! Kamyon karşı şeride girip alt yola düştü

İzmir'deki kazada ortalık savaş alanına döndü! Kamyon karşı şeride girip alt yola düştü

İzmir'in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerleri aşarak karşı yönden gelen otomobile çarptıktan sonra alt yola düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

İHA

06.06.2022, 08:31

İzmir'in Konak ilçesinde, karşı şeride geçip otomobile çarpan kamyon bariyerleri aşarak alt yola düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.

İzmir’deki kazada ortalık savaş alanına döndü! Kamyon karşı şeride girip alt yola düştü

Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında Mürselpaşa Bulvarı Şaraphane Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Konak yönünden Bayraklı istikametine gitmekte olan Osman Ö. (53) idaresindeki 45 AFK 127 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

İzmir’deki kazada ortalık savaş alanına döndü! Kamyon karşı şeride girip alt yola düştü

Karşı şeride geçen kamyon, bu esnada Mehmet Emin Ç., yönetimindeki 34 BZU 836 plakalı otomobile çarptı. Bir süre otomobili sürükleyen kamyon, ardından bariyerleri de aşarak alt yola düştü. Kazayı gören trafikteki sürücüler ve vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir’deki kazada ortalık savaş alanına döndü! Kamyon karşı şeride girip alt yola düştü

1'İ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, otomobil içerisinde bulunan Hülya Çapkınoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlenirken, sürücü Mehmet Emin Ç., ile araçta bulunan 3 kişinin ve kamyon sürücüsünün yaralandığı tespit edildi.

İzmir’deki kazada ortalık savaş alanına döndü! Kamyon karşı şeride girip alt yola düştü

Ambulanslara alınan yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, otomobil sürücüsü Mehmet Emin Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İzmir’deki kazada ortalık savaş alanına döndü! Kamyon karşı şeride girip alt yola düştü

Öte yandan, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından Hülya Çapkınoğlu'nun cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ve kamyon ise çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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