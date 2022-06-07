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Haberler İzmir CHP İl Başkanlığı için dönen isim/ Kulağıma Gelenler

CHP İl Başkanlığı için dönen isim/ Kulağıma Gelenler

7.6.2022

CHP İl Başkanlığı için dönen isim/ Kulağıma Gelenler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözdelerinden İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in seçimde milletvekili adayı yapılması bekleniyor. Yücel'in aday olabilmesi için belirli bir süre önce bu görevden istifa etmesi şart. Yücel'in yerine gelecek isim konusunda Bornova Belediyesi eski Başkanı Olgun Atila'nın adı bir süredir konuşuluyor.

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Atila'ya en büyük destek İl eski Başkanı da olan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'den geliyor. Engin, Atila'yı İl Başkanı yapabilmek için yakın arkadaşı olan CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı nezninde de girişimlerde bulunuyormuş. O yüzden Atila'nın bu görevi isteyenler arasında bir adım önde olduğu yorumları yapılıyor.

ERHAN GÜLENÇ

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