“İzmir’de kötü kokunun sorumlusu belediyeler”

Kurtuluş Savaşı'nın ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk iktisat kongresinin yapıldığı binanın, yeniden hayata geçirilmesi için İzmir Valiliği tarafından yapılan çalışmalar hızla devam ediyor. Çalışmaları inceleyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, alanda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

'TURİZM ŞEHRİ OLSUN İSTİYORUZ'

Kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Vali Köşger, İzmir'de hali hazırda yaşanan koku ve trafik sorununun yapılacak olan kongre binası için prestij kaybına sebep olup, olmayacağı yönündeki soruya, "Bu konu bizimle ilgili değil. Yerel yönetimlerin çözmesi gereken bir konu" cevabını verdi. İzmir'i bir turizm şehri yapmaya çalıştıklarını dile getiren Vali Köşger, "İzmir'e gelen turist sayısını önce 2'ye sonra 4'e katlayacağız diyoruz. İzmir'de turizmi 12 aya yayacağız diyoruz. Dolayısıyla koku sorunu gelen bütün yabancı turistler için problem yaratıyor. Sadece kongre yapmakla ortaya çıkacak bir sorun değil" dedi.

ULUSLARARASI KONGRE MÜJDESİ

Konak'ta daha önce yıkılan İzmir İktisat Kongresi'nin binasının temel görüntülerinin ortaya çıktığını belirten Vali Köşger, "Bu aşamadan sonra bir iki noktadan sondaj yapılacak. Daha sonra da bina ile ilgili yol almaya başlayacağız. Binanın mimari projesi de tamamlanıyor. İnşallah en kısa sürede yeniden inşa edeceğimiz binada da ihale yapıp 17 Şubat 2023'te uluslararası bir iktisat kongresini gerçekleştireceğiz. Kazı sırasında bulunan parçaları da uygun noktalarda sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

MİTHATPASA CADDESİ ESKİ HALİNE DÖNECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), İl Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine, çift yönlü trafik akışı ve uygunsuz parklanmalar nedeniyle büyük yoğunluk yaşanan Mithatpaşa Caddesi'nde trafiğin tek yön olması yönünde karar almıştı. Kararın ardından cadde üzerindeki esnaf isyan etmiş ve trafiğin tıkandığını dile getirmişti. Vali Köşger, konuyla ilgili, "Orayı çözeceğiz, bir sıkıntı yok. Bölgedeki mekanları gezdim, vatandaşımızla görüştük. Bölgedeki trafiği de kontrol ettim. İlk UKOME'de bu konu eski haline döndürülecek" diye konuştu.

AK PARTİLİ FİKRET MISIRLI: RÖGAR KAPAKLARI DEGİSMELİ

İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi AK Partili Fikret Mısırlı, "İzmir'de kötü kokunun sebebi sadece Körfez değil" diyerek çarpıcı bir öneride bulundu. İzmir'de yaklaşık 4 sir 250 kilometre uzunluğunda ana kanalizasyon şebekesi ve 3 milyona yakın logar bacası mevcut olduğunu belirten Mısırlı, "Alsancak, Kemeraltı, Mithatpaşa gibi semtlerde rögar baca kapaklarında Osmanlıca "İzmir ve civarı Telefon Türk AŞ" yazar. Bu şirket varlığı 1930'lu yıllara dayanmakta. Yani 90 senelik kötü kokunun diğer sebebi bu eski kanalizasyon ve rögar bacalarından kaynaklanmakta. Modern ülkelerdeki aktif karbonlu rögar baca filtreli sistemlerine geçilmesi gerekiyor" dedi.

MERT ALPDÜNDAR