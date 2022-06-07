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Haberler İzmir İzmir'deki okul yangınında alevler geceyi aydınlattı

İzmir'deki okul yangınında alevler geceyi aydınlattı

İzmir Karşıyaka'da bulunan İmbatlı Mahallesi 6087. Sokak'taki Havva Özişbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısı alevlere teslim oldu. Gelen ihbaer üzerine harekete geçen ekipler yangını kontrol altına aldı.

İHA

07.06.2022, 08:31

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir okulun çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

İzmir’deki okul yangınında alevler geceyi aydınlattı

Yangın, saat 01.15 sıralarında Karşıyaka ilçesine bağlı İmbatlı Mahallesi 6087. Sokakta bulunan Havva Özişbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

İzmir’deki okul yangınında alevler geceyi aydınlattı

Okulun çatısından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İzmir’deki okul yangınında alevler geceyi aydınlattı

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İzmir’deki okul yangınında alevler geceyi aydınlattı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, okul çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

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