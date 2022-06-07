Yılan hikayesine dönen tünel projesi sil baştan

İZMİR'DE tartışmalara neden olan ve 2015'te başlanmasına rağmen bir türlü tamamlanamayan Buca-Otogar Viyadük ve Tünel Projesi için kritik bir gelişme yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ihalede en düşük teklif veren ikinci firma olan Özkar İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 559 milyon TL karşılığı yapım işini verirken, firmanın yapımdan çekilmesi sonrası, çalışmalar ile ilgili yeniden ihaleye çıkılmasına karar verildi. 20 Haziran tarihinde çıkılacağı duyurulan İzmir'in en uzun tüneli olması hedeflenen projenin ihalesinin, Kültürpark içerisinde bulunan 3 No'lu Hol'de ihale toplantı salonunda gerçekleştirileceği belirtildi.

DİĞER