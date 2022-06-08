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Dayanılmaz acı! Annesi bayıldı dayısını mezardan zor ayırdılar

Denizli’de kocası tarafından 5 el ateş edilerek öldürülen 18 yaşındaki genç annenin cenazesinde gözyaşları sel olup aktı. Yaşadığı acıyla bayılan anne ve yeğeninin mezarına uzanan dayının feryatları yürekleri burkarken, İrem’den ise geriye gülümsediği ve bebeği Hazal ile çekilmiş görüntüleri kaldı.