İkisi de binlerce yıllık! İlk kez İzmir’de görücüye çıkıyorlar

Yüksekliği 16 santimetre olan 'Afrodit'in çıplak ve ayakta tasvir edildiği aktarıldı. Saçları bukleli 'Afrodit'in ayrıca kollarının kırık olduğu görüldü, diğer 'Afrodit' heykelciğinin ise mermerden yapıldığı belirtildi. Roma dönemine ait 2 bin yıllık bu heykelciğin yüksekliği de 35 santimetre olarak kayıtlara geçti.