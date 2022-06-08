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Haberler İzmir İkisi de binlerce yıllık! İlk kez İzmir'de görücüye çıkıyorlar

İkisi de binlerce yıllık! İlk kez İzmir'de görücüye çıkıyorlar

İzmir Arkeoloji Müzesi'nde aşk, güzellik ve bereket tanrıçası 'Afrodit'in 2 heykelciği, ilk kez sergilenmeye başlandı. Biri 2 bin 500 diğeri 2 bin yıllık olan 'Afrodit' heykelcikleriyle ilgili bilgi veren Müze Müdürlüğü Uzmanı Elvan Tural, "Bu heykelcikler ile özellikle çocuk mezarlarında karşılaşılıyor. 'Afrodit' heykelciklerini gören ziyaretçiler, sergi odasından çıkamıyor" dedi.

DHA

08.06.2022, 11:23 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022, 11:23

İzmir Arkeoloji Müzesi'nin fuaye salonuna cam fanusa yerleştirilen 2 'Afrodit' heykelciği, ilk kez sergilenmeye başlandı. Bronz malzemeden yapılan ilk heykelciğin, Klasik döneme ait 2 bin 500 yıllık olduğu belirtildi.

İkisi de binlerce yıllık! İlk kez İzmir’de görücüye çıkıyorlar

Yüksekliği 16 santimetre olan 'Afrodit'in çıplak ve ayakta tasvir edildiği aktarıldı. Saçları bukleli 'Afrodit'in ayrıca kollarının kırık olduğu görüldü, diğer 'Afrodit' heykelciğinin ise mermerden yapıldığı belirtildi. Roma dönemine ait 2 bin yıllık bu heykelciğin yüksekliği de 35 santimetre olarak kayıtlara geçti.

İkisi de binlerce yıllık! İlk kez İzmir’de görücüye çıkıyorlar

Grimsi beyaz mermerden yapılmış 'Afrodit'in yanında ayrıca küçük kanatlı erkek figürünün bulunduğu görüldü. Kolları ile burnu kırık heykelciğin üzerinde yer yer kalker tabakası olduğu da dikkat çekti.

İkisi de binlerce yıllık! İlk kez İzmir’de görücüye çıkıyorlar

Eserlerle ilgili bilgi veren İzmir Müze Müdürlüğü Uzmanı Elvan Tural, "'Afrodit', Yunan ve Anadolu kültüründe yoğun tapınılan bir tanrıça. Aşkı, güzelliği ve bereketi temsil eder. Aynı zamanda uyumun, dengenin tanrıçasıdır. Bu eserler, ibadetle ilgili kullanılıyor.

İkisi de binlerce yıllık! İlk kez İzmir’de görücüye çıkıyorlar

Sadece günlük hayatta kullanılan bir durum değil. Öte dünyada güzelliği ve bereketi temsil etmesi için kullanılabiliyor. Mezar hediyesi olarak kullanıldığı biliniyor.

İkisi de binlerce yıllık! İlk kez İzmir’de görücüye çıkıyorlar

Bu heykelcikler ile özellikle çocuk mezarlarında karşılaşılıyor. Öte dünyada ölüyü korumak için kabre konuyor" diye konuştu.

İkisi de binlerce yıllık! İlk kez İzmir’de görücüye çıkıyorlar

Elvan Tural, sergiye ilginin yoğun olduğunu belirterek, "'Afrodit' heykelciklerini gören ziyaretçiler, sergi odasından çıkamıyor" dedi.

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