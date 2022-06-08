‘İzmir Büyükşehir bizi engellemeye çalışıyor’

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, daha önce Kiraz Belediyesi ile yargı önünde karşı karşıya geldiği ve 2021 yılında mahkeme kararıyla Kiraz Belediyesi'ne devredilen şantiye alanı için yeniden yargı yoluna gitti. Büyükşehir'in yargı hamlesine karşılık Kiraz Belediyesi tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Usulsüz bir şekilde herhangi bir hakları olmadığı halde bize ait olan yeri tekrar almak için hiçbir hukuki dayanakları olmadıkları halde tekrar tekrar dava açarak adaletin işleyişini gereksiz yere meşgul etmektedirler. Ayrıca yeniden açılan bu davayı belediyemizin hizmetlerini engellemeye yönelik hareket olarak kabul ediyoruz" denildi.

SOYER'E ÇAĞRI YAPTI

Aynı zamanda bir hukukçu olan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in böyle bir yola başvurmasının trajikomik olduğu kaydedilen bildiride, "Her açıklamasında hukuktan bahseden Tunç Soyer'den bu konu hakkında detaylı bir açıklama bekliyoruz" denilirken, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'dan da Soyer'e bir çağrı geldi. Belediye tarafından yapılan resmi açıklamayı Tunç Soyer'i etiketleyerek sosyal medyada paylaşan Başkan Özçınar, konuya ilişkin açıklama beklediklerini ifade etti.