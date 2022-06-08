İzmir’de keşfedildi! Doğada sadece 120 tane var

İzmir'de bulunan, karanfilgiller familyasına ait, nesli kritik düzeyde yok olma tehdidi altında olan yeni bir bitki türü literatüre girdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün desteklediği Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünün iş birliğiyle yürüttüğü "İzmir İlinde Bulunan Nadir, Endemik Ve Tehdit Altındaki Bitki Türlerinin Toplanması Ex Situ Muhafazası Projesi" kapsamında Kemalpaşa ilçesinde kayalık bir bölgede yeni bitki türü bulundu.