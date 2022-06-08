İzmir’de keşfedildi! Doğada sadece 120 tane var

Bölge genelinde yaptıkları aramalarda başka bireye rastlamadıklarını, türün tohumlarını elde etmek için 1 yıl daha çalıştıklarını anlatan Eroğlu, bitkinin yaprağının boyu, eni, tüy yapısı, erkek ve dişi organı ile tohumlarının yapısını incelediklerini, en yakın türlerden farklılıklarını ortaya koyduklarını, böylece makale olarak yayına hazır hale getirdiklerini belirtti.

Eroğlu, karanfilgiller familyasındaki kumotlarının genellikle küçük boylu olduğunu, peyzaj ve tıbbi amaçlı olarak kullanılabildiğini dile getirdi.