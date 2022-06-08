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Haberler İzmir Okul çatısındaki yangın paniğe neden oldu

Okul çatısındaki yangın paniğe neden oldu

8.6.2022

Okul çatısındaki yangın paniğe neden oldu
İZMİR Karşıyaka'da, okul çatısında çıkan yangın panik yarattı. Yangın saat 01.00 sıralarında İmbatlı Mahallesi'ndeki Havva Özişbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan yangını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından alevleri çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Okulun çatısında maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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