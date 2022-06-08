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Haberler İzmir Yeni aldığı motosikletiyle TIR'a ok gibi saplandı

Yeni aldığı motosikletiyle TIR'a ok gibi saplandı

Aydın-İzmir Otoyolu’nda motosikleti ile TIR’a arkadan çarpan 53 yaşındaki Hakan Orhan olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Motor tutkunu olan Orhan’ın, İnegöl’den Bodrum’a motor satın almaya gittiği ve dönüş yolunda yeni satın aldığı motorla kaza yaptığı öğrenildi

8.6.2022

Yeni aldığı motosikletiyle TIR’a ok gibi saplandı

KORKUNÇ kaza 75. Yıl Selattin Tüneli yakınlarında meydana geldi. İnegöl'de yaşayan motosiklet tutkunu Hakan Orhan internette satılığa çıkarılan motosikleti çok beğenince almaya karar verdi. Satıcıyla görüşüp fiyatında anlaşan Orhan, motosikleti almak için Bodrum'a gitti.

"ÇOK HIZLI GİDİYORDU"
BODRUM'DAN satın aldığı motosikletle geri dönen ve İzmir istikametine doğru seyir halinde bulunan Hakan Orhan, arıza sebebiyle emniyet şeridinde park halinde bulunan H.A. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsü Hakan Orhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖRGÜ tanıkları motosikletin çok süratli olduğunu ve an az 150 km hızla kamyona ok gibi saplandığını dile getirdiler. Olay yerinde kazazedeye ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar da, motorun hız ibresinin 180'de takılı olduğunu söyleyerek yaşamını yitiren sürücünün ne kadar sürat yaptığını ortaya koydular.

YAKINLARI KRİZ GEÇİRDİ
MOTOR tutkunu olan Bursa İnegöllü Hakan Orhan'ın interneteki bir ilanda bulduğu Yamaha marka motosikleti, kaza sonrası kullanılamaz hale geldi. Acı haberi alan Orhan'ın yakınları olay yerine geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Talihsiz adamın yakınları ölüm haberiyle sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

İHSAN KARTAŞ

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