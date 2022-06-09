Alkollü Martı kullandı ehliyetine el konuldu

İZMİR'DE yaşayan A.E, 15 Mayıs'ta arkadaşlarıyla alkol alıp eğlendikten sonra eve gitmek için mobil skuter uygulaması Martı'dan elektrikli bisiklet sınıfındaki bir aracı kiraladı. Kordonboyu'nda bisikleti sürerken, polis ekipleri kontrol amaçlı A.E.'yi durdurdu.

"CEZA KABUL EDİLEMEZ"

ALKOLMETREYE üflemesi istenen A.E., raporlara göre 0,83 promil alkollü çıktı. Bunun üzerine ekipler, A.E.'ye 'alkollü araç kullanmak' ve 'ehliyeti yanında bulundurmamak' suçlarından, 2 bin 250 TL idari ceza kesti. Ayrıca A.E.'nin ehliyetine de 6 aylığına de el konuldu. Mevzuatı inceleyen A.E.'nin avukatı Seyit Ahmet Akyüz, müvekkilinin kullandığı aracın elektrikli bisiklet sınıfında olduğunu ve kullanımı için ehliyet gerektirmediğini belirledi.

Akyüz, cezaların iptali için Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak, dava açtı. Söz konusu yazılımda, sürücü belgesi olsun olmasın, 15 yaşını doldurmuş herkesin bu uygulamadan faydalanabileceğinin açıkça belirtildiğini söyleyen Akyüz, "Ehliyet bulundurma ve sürücü belgesine sahip olma yönünde bir şart olmadığından, alkol nedeniyle ne müvekkilin sürücü belgesine el konulması ne de ehliyeti bulundurmamaktan ceza kesilmesi de kabul edilemez bir işlemdir" dedi.