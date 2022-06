Pehlivan’dan Rahvan At Yarışları'na davet

İZMİR Menemen Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun katkılarıyla Seyrek Arena'da 8'incisi gerçekleştirilecek olan geleneksel Rahvan At Yarışı için hazırlıklar tamamlandı. Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Rahvan At Yarışlarına tüm vatandaşları davet etti. 12 Haziran Pazar günü gerçekleşecek yarışlarda, 8 kategoride 100'ün üzerinde at yarışacak. Çeşitli klasmanlarında yarışacak olan atların sahiplerine ise çeşitli ödüller verilecek. Yarışların sunuculuğunu ise Abdullah Yıldırım yapacak.