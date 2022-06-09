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Haberler İzmir Pehlivan’dan Rahvan At Yarışları'na davet

Pehlivan’dan Rahvan At Yarışları'na davet

9.6.2022

Pehlivan’dan Rahvan At Yarışları’na davet
İZMİR Menemen Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun katkılarıyla Seyrek Arena'da 8'incisi gerçekleştirilecek olan geleneksel Rahvan At Yarışı için hazırlıklar tamamlandı. Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Rahvan At Yarışlarına tüm vatandaşları davet etti. 12 Haziran Pazar günü gerçekleşecek yarışlarda, 8 kategoride 100'ün üzerinde at yarışacak. Çeşitli klasmanlarında yarışacak olan atların sahiplerine ise çeşitli ödüller verilecek. Yarışların sunuculuğunu ise Abdullah Yıldırım yapacak.
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