Alkolmetreye üflemeyen sürücünün cezası iptal edildi

İZMİR'DE, özel bir şirkette şoförlük yapan Murat Karakuş'un kullandığı otomobil, Bornova'da trafik denetiminde durduruldu. Ekipler, alkolmetre cihazıyla ölçüm yapmak istedi. Ancak Murat Karakuş, ağzında aft yarası olduğunu söyleyip, alkolmetreye üflemedi, kan testine gidebileceklerini ifade etti. Bunun üzerine polis, Murat Karakuş'a 5 bin 224 TL ceza kesip ehliyetine de 2 yıl süreyle el koydu. Konuyu yargıya taşıyan Karakuş, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde trafik görevlilerince alkolmetreye üflememesi halinde sonucunun kanuni yaptırım konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini, buna rağmen reddetmesi halinde tutanak tutulması şartını öne sürdü. Kararını açıklayan mahkeme, Karakuş'a verilen cezalara yapılan itirazları Kabahatler Kanunu'na göre kabul edip, kaldırdı.

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