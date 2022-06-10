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İzmir'de terör örgütlerine yönelik operasyon

İzmir'de jandarmanın terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA

10.06.2022, 12:04

İzmir’de terör örgütlerine yönelik operasyon

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri, terör örgütü PKK/KCK YPG/PYD'ye üye olduğu iddiasıyla aranan N.A, E.C. ve İ.H.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheliler, Bayraklı ve Torbalı ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan A.K. ve O.F.A. da Aliağa ve Bornova ilçelerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

DEAŞ'a üye olduğu öne sürülen kişiye defalarca para gönderdiği tespit edilen Suriyeli R.E.S'nin yakalanması için de operasyon düzenlendi.

Şüpheli, Konak ilçesinde gözaltına alındı.

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