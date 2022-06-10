‘Yıllardır yüzüne bakmadığınız yerler şimdi kıymete bindi’

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, EXPO için Yeşildere'nin seçilmesine tepki gösterdi. Yeşildere'de yapılması planlanan Botanik EXPO kararı tartışmaları da beraberinde getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasının ardından AK Partili Cemal Bekle'den de eleştiri geldi.

"EXPO'YA UYGUN DEĞİL"

Bekle, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un kentsel dönüşüm açıklamasından sonra Büyükşehir Belediyesi'nin yangından mal kaçırır gibi açıkladığı bir proje bu" dedi. Yeşildere'nin İzmir'in kıymet verdiği ve yoğun bir nüfusun yaşadığı bir bölge olduğunu vurgulayan Bekle, orada yaşayan vatandaşların ne istediğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Yeşildere'nin EXPO'ya uygun bir yer olmadığını ifade eden Bekle, "Burada yaşayanların sorunlarını iyice dinleyip öyle kararlar almak gerekiyor. Vatandaşlarımız yerinde dönüşüm bekliyorlar. Buralar lokasyon olarak merkezi ve değerli yerler. Buradaki vatandaşlarımızla konuşmadan acele kararlarla EXPO'yu buraya yapıyoruz demekle olmaz. Ortak akla ihtiyaç var. Çevre Bakanımız Murat Kurum'un açıklamalarının ardından bu kararın alınmasını anlamakta zorlanıyoruz. Yıllardır yüzüne bakmadığınız yerler bir anda kıymete bindi" ifadelerini kullandı.

'YANGINDAN MAL MI KAÇIRIYORSUNUZ!'

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'nin EXPO planlarına bir tepki de Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Tekin Düz'den geldi. Yeşildere planlarının mahallelinin sorununa çözüm olmadığını belirten Düz, "Vatandaşın sorununu çözmeye odaklı değil, daha çok sorun yaratan bir yönetim olarak tarihe kazanacaktır. Vatandaş yerinde kentsel dönüşüm beklerken, ani bir plan değişikliğiyle evlerinden olacaklarından bahsedildi. Böyle bir dönemde insanlar evsiz mi kalacak? Bir günde gelip imzalatmaya çalıştılar. Yangından mal mı kaçırıyorsunuz" dedi.