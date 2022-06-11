8 meclis üyesinden Halil Arda hakkında ‘disiplin’ dilekçesi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde İZBAN hattı ile Akçay Caddesi arasında uzanan hatta belirli adalardaki yerlerin ticaret alanına dönüştürülmesini öngören plan revizyonu CHP içinde yine kriz yarattı. Düzenlenen son belediye meclisinde yapılan oylamada revizyon, AK Partili ve MHP'li üyelerin yanı sıra CHP'li muhalif üyelerin de oylarıyla reddedildi. Kriz bu kez ret kararının ardından Başkan Arda'nın yaptığı açıklamalar sonucu CHP üst yönetimine taşındı. Belediye Meclisi'nin revizyona 'hayır' oyu veren CHP'li 8 Meclis üyesi, Başkan Arda'nın bu karara tepkisini dile getirdiği açıklamaları nedeniyle disipline sevk edilmesini talep etti. CHP'li üyeler Cemal Çalışkan, Nevin Mutlu, Ünal Işık, Bengü Sayköse, Murat Serin, Emin Aksoy, Tahir Türkbay ve Leman Emin, İl Başkanlığı'na giderek belediye başkanlarının disipline verilme karar yetkisine sahip Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) iletilmek üzere dilekçe verdi.



CHP'li bazı üyelerin revizyona ret oyu vermesi yeni bir kriz daha çıkarttı.



O BELGELER DE EKLENDİ

CHP'Lİ üyeler, Başkan Arda'nın 'AK Parti ile işbirliği' çıkışını ve kendilerinin daha önce kamu yararı olan projelere de ret oyu verdikleri yönündeki açıklamalarını konu aldıkları şikayetinde tüzükteki partiyi tartışmaya açma, ayrımcılık ve iftira gibi maddelere vurgu yaptı ve meclis kararları, tutanakları ve gündeme gelen açıklamaların metinlerini de dilekçe dosyasına koydu.



'TÜM KONULAR MASAYA YATIRILIR'

CHP'Lİ 8 üyenin kendisi hakkında İl Başkanlığı'na dilekçe vermesinin ardından konuşan Halil Arda, "Buna diyecek bir şeyim yok. Gerekli merciler her iki tarafı da dinlerler ve durumu masaya yatırılar. Geçmişten günümüze tüm konular orada değerlendirilir" diye konuştu.