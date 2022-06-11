İzmir elektrik kesintisi 11 Haziran Cumartesi

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 11 Haziran Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 11 Haziran Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 11 Haziran Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
BALÇOVA
11.06.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELERARASI MAHALLESİ , ENGELLİLER MERKEZİ
11.06.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELERARASI MAHALLESİ,ESHOT OTOBÜS GARAJI
11.06.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELERARASI MAHALLESİ CİVARI
11.06.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELERARASI MAHALLESİ,AY SOKAK,MİTHATPAŞA CADDESİ VE CİVARI
BORNOVA
11.06.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,CENGİZHAN CADDESİ,114/2,114/1,113,116,114,115,113/4,115/1 SOKAKLAR VE CİVARI
11.06.2022 16:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKDERE KÖYÜ TR-1,2
ÇİĞLİ
11.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESİ,8981/3,8981/4 ,8972/4,9501/1,5 SOKAKLAR VE CİVARI
11.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESİ,9 EYLÜL CADDESİ,9229,9219,9216,9221,9202,9503 SOKAKLAR VE CİVARI
11.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,9611,BAKKAL MEVKİİ SOKAKLAR VE CİVARI
DİKİLİ
11.06.2022 10:00 13:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE KOCAOBA FİDERİ ÜZERİ ONKUT OK, SABRİ ÇIK, ALAHATTİN ÖZEL, RESUL KARAMAN GRUBU VE CİVARLARI
KARABURUN
11.06.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MH. 381, 382, 384, 385, 388 VE 389 SOKAKLAR, İZMIR CD. BIR KISMI VE CIVARI
KARŞIYAKA
11.06.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKSOY MAHALLESİ,YALI CADDESİ VE CİVARI
11.06.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAKENT MAHALLESİ,SELÇUK YAŞAR,2034/6,2034/7,2034/8,2034/9 SOKAKLAR VE CİVARI
11.06.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6701,6671 SOKAKLAR VE CİVARI
11.06.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,ALİM DAĞHAN,6635,6709 ,6633,6604 SOKAKLAR VE CİVARI
KEMALPAŞA
11.06.2022 09:00 11:00 FİZİKİ İRTİBAT YAPILMASI SEKIZ EYLÜL MAH. KIROVASI KÜME EVLERI, KÜPLÜCE ALTI, 8. EYLÜL ÖTEYAKA SOKAK VE CIVARLARI
KONAK
11.06.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ LALE MAHALLESİ,3570-3570/5-3582-3592-3593-3594-3595-3598-SOKAKLAR VE CİVARI
MENEMEN
11.06.2022 09:00 17:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE ULUKENT 9 EYLÜL MAHALLESİ 8, 6 CADDELER, YAMAÇ EVLERİ, CEBECİ AURA-1 EVLERİ, 7607 , 7609, 278, 7239, 7601, 7602, 228, 220, 226, 7218 SOKAKLARI VE CİVARLARI
11.06.2022 10:00 16:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BURUNCUK MAHALLESİ 400, 402, 405, 413 SOKAKLARI, İZMİR ÇANAKKALE YOLU Bİ KISMI, BURUNCUK CADDESİ VE CİVARLARI
11.06.2022 10:30 16:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BURUNCUK MAHALLESİ 409, 407, 411, 408, 410 SOKAKLARI VE CİVARLARI
11.06.2022 17:00 18:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE MANEVRA 29 EKİM, 9 EYLÜL, 30 AĞUSTOS MAHALLELERİ, ULUCAK KÖYÜ, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
NARLIDERE
11.06.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇATALKAYA MAHALLESİ,GÜNAYDIN,AS,ZEYTİNDALI, KAHYA SOKAKLAR VE CİVARI
ÖDEMİŞ
11.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İLKKURŞUN, YENIKÖY, SEKIKÖY, KAYAKÖY MAHALLESI
11.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HÜRRIYET MAH. ATATÜRK CD. BIRGI YOLU, KIRAZ YOLU KISMEN
11.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇOBANLAR VE ARTICAK MAHALLELERI
11.06.2022 10:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KONAKLI MAH. LOKMANKUYU MEVKII
TİRE
11.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TIRE İLÇESINDEKI HISARLIK YUVALU, ÇUKURKÖY, CERITLER, TOPALAK, YEMIŞLER, ARMUTLU, ORTAKÖY, AKMESCIT, BAŞKÖY, MUSALAR MAHALLELERI TAMAMI İLE ÇUKURKÖY FIDERINDEN BESLENEN ÖZEL TRAFOLARIN TAMAMINDA