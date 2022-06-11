İzmir elektrik kesintisi 11 Haziran Cumartesi

ÇİĞLİ

11.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESİ,8981/3,8981/4 ,8972/4,9501/1,5 SOKAKLAR VE CİVARI

11.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESİ,9 EYLÜL CADDESİ,9229,9219,9216,9221,9202,9503 SOKAKLAR VE CİVARI

11.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,9611,BAKKAL MEVKİİ SOKAKLAR VE CİVARI



DİKİLİ

11.06.2022 10:00 13:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE KOCAOBA FİDERİ ÜZERİ ONKUT OK, SABRİ ÇIK, ALAHATTİN ÖZEL, RESUL KARAMAN GRUBU VE CİVARLARI



KARABURUN

11.06.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MH. 381, 382, 384, 385, 388 VE 389 SOKAKLAR, İZMIR CD. BIR KISMI VE CIVARI



