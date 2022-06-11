İzmir su kesintisi 11 Haziran Cumartesi

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 11 Haziran Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? sorusu araştırılıyor. İZSU bugün kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki izmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 11 Haziran Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...
BERGAMA BAHÇELİEVLER
11.06.2022 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME DALYAN
11.06.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME DALYAN
11.06.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR BOZYAKA, ABDİ İPEKÇİ, BARIŞ
11.06.2022 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA İNÖNÜ, CUMHURİYET
11.06.2022 saat 09:05 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA ÖRNEKKÖY
11.06.2022 saat 10:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ARMUTLU HÜRRİYET, ARMUTLU 85.YIL CUMHURİYET
11.06.2022 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ İSTİKLAL, CUMHURİYET
11.06.2022 saat 07:10 ile 12:30 arasında yaklaşık 5 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
MENEMEN ATATÜRK, MUSABEY, ÇAVUŞ, KESİK
11.06.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN 9 EYLÜL, 30 AĞUSTOS, 29 EKİM, İSTİKLAL
11.06.2022 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ İLKKURŞUN, YENİKÖY, SEKİKÖY, KAYAKÖY, ÇOBANLAR, ARTICAK, KONAKLI
11.06.2022 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI ALPKENT, TORBALI
11.06.2022 saat 10:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.