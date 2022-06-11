İzmir su kesintisi 11 Haziran Cumartesi

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 11 Haziran Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...