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İzmir'de korkunç son! Arkadaşlarıyla okey oynarken öldürüldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda bir kıraathanede okey oynayan Ahmet Aslan, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Aslan hayatını kaybederken olay yerinden kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlatıldı.

DHA

11.06.2022, 09:35

İzmir’de korkunç son! Arkadaşlarıyla okey oynarken öldürüldü

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak'taki bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre kıraathanenin bahçesinde arkadaşlarıyla okey oynayan Ahmet Aslan'a kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş etti.

Vücuduna 3 mermi isabet eden Aslan ağır yaralanırken, şüpheli suç aletiyle birlikte olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından Aslan'ı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan Aslan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aslan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri çevre güvenliği alarak olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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