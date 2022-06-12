Ayaz bebek için son 900 gram

Tire'de, SMA Tip 2 hastalığı ile boğuşan Ayaz bebeğin dramı yürek burkuyor. 3'üncü doğum gününde son 900 gram sınırını aşmamak için kendi doğum günü pastasından bile yiyemeyen Ayaz bebek kilo almamak için neredeyse her akşam yatağa aç giriyor.

Valilik izinli bağış kampanyasının durma noktasına geldiğini belirten Tireli Sındırıraç ailesi, "Amerika'daki 'Zolgensma' gen tedavisi için gerekli 2 yaş sınırını aştık. Dubai'deki tedavi şansımızın sürmesi için Ayaz'ın 13 kilo 500 gramı geçmemesi, yani 900 gr daha almaması gerekiyor" dediler.

BURUK DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Ayaz'ın 3'ncü yaş gününü son derece buruk kutladıklarını anlatan anne Zeynep ve baba Ali Sındıraç, "Tedavi masrafları toplam 2 buçuk milyon dolar civarında tutuyor. Bağışlar ise yüzde 33'ler seviyesine ulaştı. Ramazan ayından sonra bağışlarda önemli ölçüde yavaşlama oldu. Kermes, sergi gibi her türlü bağış etkinliği kendi imkanlarımızla düzenlemeye çalışıyoruz. Süre uzadıkça, günler geçtikçe yalnız kaldık. Anne ve baba olarak daha ne kadar yetebiliriz bilmiyoruz? Bize sosyal medyadan destek verecek, kampanyamızı yurt içinde ve dışında örgütleyecek çok sayıda gönüllüye ihtiyacımız var. Çocuğunun yatağa girerken aç olduğunu bilmek bir anne ve baba için ne kadar zor" diye konuştular.

HAYDİ İZMİR BAŞARIRSIN!

DİĞER SMA'lı çocuklarda olduğu gibi etkin bir kampanya ile Ayaz'ın tedavisi için gerekli miktarın kısa sürede toplanacağına inandıklarını belirten baba Ali Sındıraç, "İzmir'deki kurum, kuruluş, meslek odaları, birlikler, dernekler başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan da maddi, manevi destek bekliyoruz. Ayaz'ı, Dubai'ye götürecek o uçağa bindirelim. Vicdan sahibi İzmirlilerin sesimizi duyacağına eminiz" dedi.

NADİR UYSAL