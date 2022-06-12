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İzmir için sağanak uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Yurdun büyük kesiminde meydana gelen kuvvetli sağanaklar bazı illerde sele sebebp oldu. Peki İzmir'de hava nasıl olacak?Meteoroloji’den, yarın İzmir'in Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire, Bayındır ve Kemalpaşa ilçeleri için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapılarak, vatandaşlardan olası olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.