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İzmir için sağanak uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Yurdun büyük kesiminde meydana gelen kuvvetli sağanaklar bazı illerde sele sebebp oldu. Peki İzmir'de hava nasıl olacak?Meteoroloji’den, yarın İzmir'in Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire, Bayındır ve Kemalpaşa ilçeleri için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapılarak, vatandaşlardan olası olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

DHA

12.06.2022, 19:41

İzmir için sağanak uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, yarın İzmir genelinde etkisini sürdürmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, İzmir'in doğu ilçeleri Ödemiş,Kiraz, Beydağı, Tire, Bayındır ve Kemalpaşa'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış (21-50 kg/m2) olarak beklendiğini bildirdi.

Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın yarın 11.00'de başlayıp, 21.00'de sona ermesinin beklendiği belirtildi.

Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaları istendi.

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