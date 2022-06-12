İzmir’de su kesintisi 12 Haziran Pazar

İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait kesinti raporunu paylaştı. İşte 12 Haziran Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER 12 HAZİRAN PAZAR

FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, CUMHURİYET

12.06.2022 saat 10:40 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.



KEMALPAŞA YİĞİTLER

12.06.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.



ÖDEMİŞ İLKKURŞUN, SEKİKÖY, YENİKÖY, KAYAKÖY, BİRGİ

12.06.2022 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI PANCAR, KAZIM KARABEKİR

12.06.2022 saat 08:50 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.