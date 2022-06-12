Ödemiş’i sağanak vurdu! Yollar göle döndü, ekili alanlar zarar gördü

"Aşırı yağışlar sonucu mazgalların kapalı olması ve mevcut mazgalın su çeken borusunun yetersiz olması yolların, iş yerlerinin su altında kalmasına neden oldu. Tarım arazileri de tamamen su altında kaldı. Belediye çalışma başlattı ama her yer su altında kaldı. Bu duruma yetkililer tarafından çözüm bulunmasını istiyoruz."