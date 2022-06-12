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Haberler İzmir Ödemiş'i sağanak vurdu! Yollar göle döndü, ekili alanlar zarar gördü

Ödemiş'i sağanak vurdu! Yollar göle döndü, ekili alanlar zarar gördü

Yurdun büyük kısmında meydana gelen yoğun yağışlar İzmir'in Ödemiş ilçesinde de günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Emmioğlu Mahallesi, Enstitü Caddesi'ndeki sanayi sitesinde yollar göle döndü. Kırsal alandaki bazı mahallelerde ise ekili alanlar zarar gördü.

AA

12.06.2022, 20:35 Güncelleme Tarihi: 12.06.2022, 20:35

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Ödemiş’i sağanak vurdu! Yollar göle döndü, ekili alanlar zarar gördü

İlçede etkili olan yağmur sonrası Emmioğlu Mahallesi, Enstitü Caddesi'ndeki sanayi sitesinde su birikintileri oluştu.

Ödemiş’i sağanak vurdu! Yollar göle döndü, ekili alanlar zarar gördü

Belediye ekipleri, bölgedeki suyu tahliye etti.

Ödemiş Madeni İşler ve Demirciler Odası Başkanı Ali Bozkan, AA muhabirine 2 gündür devam eden yağışların hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

Ödemiş’i sağanak vurdu! Yollar göle döndü, ekili alanlar zarar gördü

"Aşırı yağışlar sonucu mazgalların kapalı olması ve mevcut mazgalın su çeken borusunun yetersiz olması yolların, iş yerlerinin su altında kalmasına neden oldu. Tarım arazileri de tamamen su altında kaldı. Belediye çalışma başlattı ama her yer su altında kaldı. Bu duruma yetkililer tarafından çözüm bulunmasını istiyoruz."

Ödemiş’i sağanak vurdu! Yollar göle döndü, ekili alanlar zarar gördü

Öte yandan kırsaldaki bazı mahallelerde de ekili arazilerin yağıştan etkilendiği öğrenildi.

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