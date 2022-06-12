Sağanak ve fırtına hayatı felç etti

Ege'de dün sel ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İzmir ve Aydın'da etkili olan şiddetli yağışın ardından birçok ev ve işyerini su basarken yollar göle döndü. Bazı vatandaşlar ve araçlar yollarda mahsur kaldı.

Aydın'da şiddetli yağış caddelerde Venedik'i aratmayan görüntülere sahne olurken, ekili araziler de sağanaktan nasibini aldı. İzmir'de ise öğleden sonra başlayan ve kısa sürede kenti etkisi altına alan sağanak yağışta yollar tıkandı, bazı ev ve işyerleri her zaman olduğu gibi sular altında kaldı.

TEKNELER KARAYA VURDU

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ise dün sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan şiddetli rüzgar alargada duran tekneleri karaya sürükledi. Aydın Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından dün öğle saatlerinde kentte sağanak yağış etkili oldu. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmurun ardından yollar dereye döndü. Öte yandan Ilıcabaşında besihanesi suyla dolan Hüseyin Akgül, sosyal medya hesabından yetkililerden yardım istedi. Marmaris'te ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde fırtına nedeniyle ağaç devrilmeleri yaşanırken, can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE, ADEM ÜLKER