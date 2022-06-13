İzmir’de başkanlara suç duyurusu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, İzmir gündemine damga vuracak bir girişime imza attı. TCDD Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım araçlarına her ay ÜFE oranında zam yapılmasına olanak sağlayan UKOME kararının kabul edildiği Genel Kurul'a yasal olmamasına rağmen katılıp lehte oy kullanan CHP'li başkanlar veya temsilcileri ile tüm bürokratlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.



UYARIYI DİKKATE ALMADILAR

Gündem maddelerinin teknik kurula sevk edilmeden direkt olarak oylandığı genel kurula Başkan Tunç Soyer'in talimatıyla katılan ilçe belediye başkanları lehte oy kullanmıştı. Şimdi tüm gözler savcılığın yürüteceği soruşturmaya çevrildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin ret oyu verdiği önerge, belediye başkanları veya temsilcilerinin oyu ile kabul edilmişti. 9 Mart'ta gerçekleştirilen genel kuruldan oy çokluğu ile geçen önerge doğrultusunda otobüs, metro, vapur, tramvay ve İZBAN gibi toplu ulaşım araçlarına binişler yüzde 38 zamlanmıştı.





KARAR İPTAL EDİLMİŞTİ

Yine aynı toplantıda toplu ulaşıma TÜİK tarafından her ay açıklanan üretici fiyat endeksi oranında zam yapılması karara bağlanmıştı. TCDD 3. Bölge Müdürlüğü'nün yargıya taşıdığı kararla ilgili İzmir 6. İdare Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde ilçe belediye başkanlarının ancak ilçeleri ile ilgili gündem maddelerinde oy kullanabileceğini belirtip toplu ulaşıma yapılacak zamları otomatiğe bağlayan UKOME kararı ile yüzde 38'lik zammı şekil yönünden iptal etmişti. Mahkeme, dava konusu kararın hukuka aykırı olduğuna ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracağına dikkat çekmişti.

YAPILAN YÖNETMELİĞE AYKIRI

Tartışmalı UKOME kararıyla ilgili savcılığa yapılan başvuruda UKOME Genel Kurulu'nda Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği'nin 17/1 (j) maddesi hükmüne aykırı şekilde teknik kurula sevk edilmeden direkt olarak oylandığına dikkat çekildi. Dilekçede ayrıca İzmir 6. İdare Mahkemesi'nin 2022/882 esas sayılı yargı kararına rağmen UKOME toplantısında oylamaya katılmaması gereken ilçe belediye yetkililerinin Büyükşehir Belediye Başkanlığınca toplantıya katılımı sağlanıp oy kullandırıldığı ifade edildi. TCDD'nin muhalefet şerhine rağmen gündem maddesinin oy çokluğu ile kabul edildiğine dikkat çeken başvuruda önergenin de yine UKOME Teknik Kuruluna sevk edilmeksizin, yürürlükteki yönetmelik ve daha önce alınmış mahkeme kararlarına rağmen kabul edildiğinin altı çizildi. Başvuruda sorumluların tek tek tespit edilip haklarında TCK'nın ilgili maddesi uyarınca işlem yapılmasını talep etti.

OYLAMAYA KATILAN İSİMLER

Toplantıya kendisi katılan veya temsilcisini gönderen başkanlar şöyle: Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Tire Belediye Başkanı Atakan Duran ve Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin.

ERHAN GÜLENÇ /ÖZEL HABER