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Haberler İzmir EBSO’da gözler Yorgancılar’da- Kulağıma Gelenler

EBSO’da gözler Yorgancılar’da- Kulağıma Gelenler

14.6.2022

EBSO’da gözler Yorgancılar’da- Kulağıma Gelenler

Erken seçim beklentileri rafa kalkarken iş dünyasını temsil eden odaların seçimlerinin önümüzdeki sonbaharda yapılması da kesinleşti gibi. İzmir Ticaret Odası'nda mevcut Başkan Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası'nda da mevcut Başkan Işınsu Kestelli'nin karşısına aday çıkması beklenmiyor.

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda ise gözler "Bir daha aday olmayacağım" açıklamasını gelen taleplerle yeniden değerlendireceğini söyleyen Başkan Ender Yorgancılar'da... Ender Başkan'ın kararını haftasonu netleştireceği belirtiliyor. Diğer yandan Ege Sanayici ve İşadamları Derneği (ESİAD) Başkanı Mustafa Karabağlı'nın da adaylığı istediği biliniyor. Yorgancılar'ın adaylık kararı vermesi halinde Karabağlı'nın nasıl hareket edeceği merak ediliyor.

ERHAN GÜLENÇ

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