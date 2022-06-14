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Haberler İzmir İzmir-Çeşme Otoyolu'nda devrilen tuğla yüklü kamyon nedeniyle trafik bir süre durdu

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda devrilen tuğla yüklü kamyon nedeniyle trafik bir süre durdu

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda, meydana gelen kazada yol bir süre trafiğe kapandı. İkiztepe Viyadüğü'nde kontorolden çıkan tuğla yüklü kamyon devrildi. Ortalık savaş alanına döndü.

AA

14.06.2022, 10:45

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda, tuğla yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

İzmir-Çeşme Otoyolu’nda devrilen tuğla yüklü kamyon nedeniyle traifk bir süre durdu

Y.K. idaresindeki 45 AHF 638 plakalı tuğla yüklü kamyon, İzmir-Çeşme Otoyolu İkiztepe Viyadüğü'nde kontrolden çıkarak yola devrildi.

İzmir-Çeşme Otoyolu’nda devrilen tuğla yüklü kamyon nedeniyle traifk bir süre durdu

Yaralanan Y.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir-Çeşme Otoyolu’nda devrilen tuğla yüklü kamyon nedeniyle traifk bir süre durdu

Yola saçılan tuğlalar nedeniyle otoyol, Çeşme istikametine ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri tuğlaların temizlenmesi için çalışma başlattı.

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