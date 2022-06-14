İzmir-Çeşme Otoyolu'nda devrilen tuğla yüklü kamyon nedeniyle trafik bir süre durdu

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda, tuğla yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda, meydana gelen kazada yol bir süre trafiğe kapandı. İkiztepe Viyadüğü'nde kontorolden çıkan tuğla yüklü kamyon devrildi. Ortalık savaş alanına döndü.
14.06.2022, 10:45
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda, tuğla yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Y.K. idaresindeki 45 AHF 638 plakalı tuğla yüklü kamyon, İzmir-Çeşme Otoyolu İkiztepe Viyadüğü'nde kontrolden çıkarak yola devrildi.
Yaralanan Y.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yola saçılan tuğlalar nedeniyle otoyol, Çeşme istikametine ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri tuğlaların temizlenmesi için çalışma başlattı.