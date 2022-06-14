İzmir merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 "mahrem imam" için operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün TSK'deki yapılanmasında örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat kullandıkları, itirafçı beyanlarında örgüt evlerinde askeri okul sınavlarına öğrenci hazırladıkları, askeri okulları kazanan öğrencilerle okul ve askerlik mesleği sürecinde ilgilendikleri tespit edilen, Bank Asya'da hesapları bulunan, kamu, özel sektörde farkı meslek ve iş kollarında faaliyet gösteren 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Talimat üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 şüphelinin yakalanması için İzmir merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.