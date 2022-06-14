  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de hareketli anlar! Maskeli kişiler kuyumcuyu soymaya çalıştı

İzmir'de hareketli anlar! Maskeli kişiler kuyumcuyu soymaya çalıştı

İzmir Kınık'ta meydana gelen olayda maskeli 3 kişi bir kuyumcuyu soymaya çalıştı. Kuyumculara direnen G.S. silahla parmağından yaralandı. Polis yaptığı çalışma sonucu, soyguna karışan 3 kişi ve dışarıda gözetleme görevi yapan bir kişiyi Manisa'da yakaladı.

14.06.2022, 17:03

İzmir’de hareketli anlar! Maskeli kişiler kuyumcuyu soymaya çalıştı

İzmir'in Kınık ilçesinde kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan 4 şüpheli yakalandı.

Dün akşam Aşağı Mahalle'de bir kuyumcuya gelen maskeli 3 kişi, G.S. isimli çalışandan altınları vermesini istedi. Soygunculara direnen G.S, açılan ateş sonucu parmağından yaralandı, şüpheliler kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralı G.S, sağlık ekiplerince Bergama Devlet Hastanesine gönderildi.

İş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcuya gelen 3 kişi ile onları dışarıda bekleyen bir şüphelinin kimlik bilgilerini tespit etti.

Polis, zanlılardan Ö.S. ve F.K'yi Menemen ilçesinde, H.A. ve O.D'yi ise Manisa'da gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA