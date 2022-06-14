İzmir’de hareketli anlar! Maskeli kişiler kuyumcuyu soymaya çalıştı

İzmir'in Kınık ilçesinde kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan 4 şüpheli yakalandı.

Dün akşam Aşağı Mahalle'de bir kuyumcuya gelen maskeli 3 kişi, G.S. isimli çalışandan altınları vermesini istedi. Soygunculara direnen G.S, açılan ateş sonucu parmağından yaralandı, şüpheliler kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralı G.S, sağlık ekiplerince Bergama Devlet Hastanesine gönderildi.

İş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcuya gelen 3 kişi ile onları dışarıda bekleyen bir şüphelinin kimlik bilgilerini tespit etti.

Polis, zanlılardan Ö.S. ve F.K'yi Menemen ilçesinde, H.A. ve O.D'yi ise Manisa'da gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.