Mecliste ulaşım zammı protestosu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı olağan meclisi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Başkan Vekili Mustafa Özuslu'nun başkanlık ettiği meclis toplantısına, bir grup gencin oturumun yapıldığı salonun önünde gerçekleştirdiği zam protestosu damga vurdu. İZMİR Büyükşehir Meclisi, gençlerin gerçekleştirdiği zam protestosuyla çalkalandı. yaklaşık 15 kişilik öğrenci grubu, kentte ulaşım ücretlerinin ÜFE'ye bağlanması kararını, meclis toplantı salonu önüne gelerek protesto etti. Ulaşım zamlarından dolayı mağdur olduklarını söyleyen gençler, "Soyer, elini cebimizden çek" sloganları attı.

GÜVENLİKTEN MÜDAHALE

MECLİS salonuna girmeye çalışan grubu, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki güvenlik güçleri engelledi. Güvenlik güçlerinin gençlerin meclis salonuna girmesine izin vermemesi sonrası itiş kakış yaşanırken, dış kapıdaki polis memurları da içeriye girerek güvenlik görevlilerine destek oldu.