Sokak köpeğine su veriyor diye 3 cana kıyılır mı!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde geçtiğimiz cuma günü besledikleri köpekler torununu korkuttuğu gerekçesiyle 3 komşusunu sokak ortasında silahla vurarak öldüren Ali İhsan Kılıç cezaevine gönderilirken korkunç olayda yaşamını yitiren Funda Güçlü'nün (37) eşi Rıdvan Güçlü (38) katilin en ağır cezayı almasını istedi.

Yaşadığı korku dolu anları gözyaşları içerisinde anlatan Güçlü, "Tartışma başladıktan sonra önce babamı, ardından annemi, sonra da eşimi vuruyor. Belki mermisi bittiği için belki de silahı tutukluk yaptığı için olay sırasında 2 çocuğumu evin kapısında tutmaya çalışan baldızımı 'Bekle, seni de çocukları da öldüreceğim' diyerek tehdit etmiş. 3 ölüm olmasına rağmen, Allah'ıma şükrediyorum, çocuklarıma bir şey olmadı. O an baldızım

çocuklarımı alıp, eve sokuyor. Kapıyı kapatıp, 'Kimseye açmayın. Camlardan uzak durun' diyor. Baldızım olay yerine dönünce onun da kafasında odun kırmışlar. Şu an durumu iyi" dedi.

'DESTEĞE İHTİYACIM VAR'

Hayvansever bir aile olduklarını belirten Güçlü, "Cins bir köpeğim vardı. Komşular rahatsız olduklarını söylediği için başka birine sahiplendirdim. Bunlarda Allah'ın kulu. Sokak köpeklerine yiyecek ve su veriyorduk. Çevrede okul ve park var. Eğer beslenmezlerse yarın başka çocuklara saldırabilirler. Bu saldırganla hiçbir başka problemimiz yoktu. Aynı köydeniz. Sokak köpeğine ekmek su veriliyor diye 3 can öldürülür mü? Bu zanlı bunu yapabilecek birisi değil. Nasıl böyle bir şeye cesaret etti, bir şey mi kullandı bilmiyorum. Allah bize sabır versin. En ağır cezayla cezalandırılmasını istiyorum. Bu olayın peşini bırakmayacağım. Herkesin desteğine ihtiyacım var" diye konuştu.

5 GÜN ÖNCE KAVGA ETMİŞLERDİ

OLAY, geçen cuma günü saat 16.00 sıralarında, Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana geldi. Ali İhsan Kılıç ile Yahya Köşek (61) 5 gün önce kavga etti. Bu kavganın ardından Ali İhsan Kılıç'a ait evin önünde tekrar karşılaşan ikili yine tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancasını çıkaran Ali İhsan Kılıç, Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek (57) ve kızı Funda Güçlü'ye ateş etti. Ağır yaralanan Köşek çifti ile kızı Funda Güçlü, Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.