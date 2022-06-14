Tire’ye İtalyan gelin

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan Mehmet Emin Tekkelioğlu, yıllar önce sosyal medyadan tanışıp aşık olduğu İtalyan Chiara Lai ile nikah masasına oturdu. Genç adamın, dillere destan aşk hikayesi uzun yıllar önce İstanbul'da çalıştığı sıralarda başladı. Tekkelioğlu, İtalyan Chiara Lai ile internet üzerinden tanıştı. Gençlerin sosyal medyadaki dostluğu kısa sürede aşka dönüştü. İtalya'da üniversite yüksek öğrenim gören Chiara Erasmus öğrenci değişim programından yararlanarak muhasebe eğitimi için Türkiye'ye geldi.

BEKLENEN ONAY

Gençlerin aşkları İstanbul'un büyüleyici atmosferinde günden güne olgunlaştı. Birbirlerine sırılsıklam aşık olan genç çift evlenme kararı alarak ailelerinden onay istedi. Beklenen onay gelince kendi aralarında nişanlanan çift, hızla evlilik hazırlıklarına başladı. Tekkelioğlu ve Lai çifti önceki gün Tire'de düzenlenen muhteşem bir düğünle dünya evine girdi. ■ NADİR UYSAL