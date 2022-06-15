İzmir su kesintisi 15 Haziran Çarşamba

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İZSU bugüne ait kesinti raporunu paylaştı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri olacak? İşte 15 Haziran Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
İZSU tarafından yapılan duyuruya göre İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. İşte 15 Haziran Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İZSU bugüne ait kesinti raporunu paylaştı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri olacak? İşte 15 Haziran Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
BEYDAĞ BEYKÖY
15.06.2022 saat 10:00 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
BUCA ATATÜRK, MENDERES
15.06.2022 saat 09:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME MUSALLA
15.06.2022 saat 09:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR BELİRSİZ(KARABAĞLAR), SELVİLİ, UĞUR MUMCU
15.06.2022 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ SEYREKLİ
14.06.2022 saat 22:25 ile 15.06.2022 saat 13:00 arasında yaklaşık 14 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BAYIRLI, BEYAZITLAR, DOLAYLAR, GÖLCÜK, KÜÇÜKAVULCUK, MURSALLI, OCAKLI, OĞUZLAR, BOZDAĞ
15.06.2022 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BADEMLİ
15.06.2022 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ERTUĞRUL
15.06.2022 saat 10:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR PAYAMLI
15.06.2022 saat 10:15 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR TEPECİK
15.06.2022 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.