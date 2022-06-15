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İzmir su kesintisi 15 Haziran Çarşamba

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. İşte 15 Haziran Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...