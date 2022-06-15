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İzmir'de FETÖ operasyonu! Örgütün avukat yapılanmasına darbe

Son dakika... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/ PDY'nin avukat yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 5 ilde 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

15.06.2022, 17:45

İzmir’de FETÖ operasyonu! Örgütün avukat yapılanmasına darbe
İzmir'de, FETÖ/ PDY'nin avukat yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/ PDY'nin şifreli haberleşme sistemi ByLock yazışmalarında adı geçen ve örgütün avukat yapılanmasında görev aldığı ileri sürülen şüphelilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde İzmir merkezli 5 ilde yaptıkları operasyonlarda, şüphelilerin tamamını gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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