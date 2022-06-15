İzmir’de yeşil reçete vurguncularına baskın

İzmir'de, jandarmanın şafak vakti düzenlediği operasyonla yeşil reçeteli ilaçları usulsüz sattıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 36 şüpheliden 25'i gözaltına alındı.

Ekipler, 11 firari şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor.Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl Haziran ve Ekim aylarında düzenlediği operasyonda, yeşil reçeteli ilaçları usulsüz sattıkları iddiasıyla aralarında doktor ve eczacıların da yer aldığı 27 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

ŞAFAKTA OPERASYON

İşlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 17 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yeşil reçeteli ilaçları usulsüzce satanlara yönelik operasyonların devamı kapsamında, dün sabah yine baskınlar düzenlendi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı öne sürülen 36 şüpheli için gözaltı kararı verilmesinin ardından sabahın erken saatlerinde İzmir'in Konak ilçesinde 33, Bornova ilçesi ile Manisa'da birer adrese baskınlar düzenlendi.

11 ŞÜPHELİ ARANIYOR

KOM Daire Başkanlığı'ndan 1 Atak Timi ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 65 timin katıldığı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Adreslerde narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda 201 sentetik ecza, 38 reçete, bir gram kubar, bir uyuşturucu madde kullanma aparatı, 7.65 milimetre çapında tabanca mermisi, 8 çeşitli evrak ve doküman ele geçirildi. Jandarma ekipleri, 11 firari şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.