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Haberler İzmir Tuğla yüklü kamyon devrilince yol kapandı

Tuğla yüklü kamyon devrilince yol kapandı

15.6.2022

Tuğla yüklü kamyon devrilince yol kapandı
İZMİR'İN Balçova ilçesinde İzmir Çeşme Otoyolu'nda, tuğla yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu yol, bir süre trafiğe kapandı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza dün sabah İkiztepe Viyadüğü'nde meydana geldi. Y.K. idaresindeki 45 AHF 638 plakalı tuğla yüklü kamyon kontrolden çıkarak yola devrildi. Yola saçılan tuğlalar nedeniyle otoyol, Çeşme istikametine ulaşıma kapandı. Yaralanan kamyon sürücüsü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol tuğlaların temizlenmesinin ardından açıldı.
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