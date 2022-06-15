Yeşilova’da 8 bin 200 yıllık kesici aletler bulundu

İZMİR Bornova'da kentin ilk yerleşimcilerinin yaşadığı Yeşilova Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmalarında, 8 bin 200 yıl öncesine ait taştan yapılmış et kesme, ağaç yontma veya mobilya işlemede kullanılan kesici aletler bulundu.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Buranın üretim yeri olduğunu saptamıştık. Sert taşlardan birçok alet yapıyorlar. Nefrit gibi taşları kullanıyorlar. Çok uzaklardan getiriyorlar bu malzemeleri" dedi.

KÜLTÜR Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerindeki kazı çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmalarda 9 köy gün yüzüne çıkarıldı ve binlerce yıl öncesine ait çipura, zehirli vatoz, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıdan ilk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi deniz ürünlerini tükettiği belirlendi. İki höyükte 2022 yılı kazı sezonu başladı. 8 bin 200 yıl öncesine ait taştan yapılmış et kesme, ağaç yontma ve mobilya işlemede kullanılan kesici aletler bulundu.