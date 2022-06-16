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Haberler İzmir Büyükşehir’de şirket savaşları / Kulağıma gelenler

Büyükşehir’de şirket savaşları / Kulağıma gelenler

16.6.2022

Büyükşehir’de şirket savaşları / Kulağıma gelenler
ERHAN GÜLENÇ YAZDI - KULAĞIMA GELENLER

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZBETON'la yürüttüğü kentsel dönüşümde, Ege Şehir Planlama A.Ş'yi de devreye soktu. Depremde yıkılan Dilber Apartmanının yeniden inşasında depremzedelerin kurduğu İZDEDA Derneği'ne, bu iki şirket beraber destek verecek. Ancak ikili yapı şirketler arasında gerilime neden olmuş.

Protokol imza töreninde depremzedelerin sürekli Ege Şehir Planlama yöneticilerine teşekkür etmesi, İZBETON'da rahatsızlık yaratmış. Hatta İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın, dernek yöneticilerine şaka yollu "Artık bana gelmeyin, gidin övgüler dizdikleriniz işinizi halletsin" dediği konuşuluyor. İki şirketin kavgasında, Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin'in de Genel Sekreter olabilmek için desteğini almak istediği Kaya'dan yana tavır koyduğu iddia ediliyor.
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