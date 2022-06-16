Çesme’de feci kaza

Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen araç, önce yaya kaldırımına daha sonra da bir motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünün can verdiği kazada, arkasındaki yolcu da ağır yaralandı. Kazayı yapan aracın sürücüsü, Alaçatı Zum’un işletmecisi Refik Tunca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Alaçatı Zum'un işletmecisi Refik Tunca'nın kullandığı araç yoldan çıkıp karşı şeride geçti. Meydana gelen kazada karşıdan gelen motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi, motosiklette yolcu olarak bulunan kadın ise ağır yaralandı. Korkunç kaza, dün sabah 07.50 sıralarında meydana geldi. Sürücü Refik Tunca, idaresindeki 35 RFK 44 plakalı araç ile Şifne istikametine seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybederek karşı şeride geçip savrularak yaya kaldırımına çarptı.



0.61 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Aracın sağ arka kısmı, daha sonra Şifne'den Alaçatı'ya seyir halinde olan Bayram Uçar'ın kullandığı motosikletin ön kısmına çarptı. Kaza neticesinde motosiklet sürücüsü Bayram Uçar ve arkasındaki yolcu Şükran Uçar ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Bayram Uçar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi devam eden Şükran Uçar ise 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. 0.61 promil alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü Refik Tunca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak