“CHP’li Yücel ve Soyer siyasi menfaat çabasında”

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, 6. İdare Mahkemesi tarafından UKOME'nin zam kararına ilişkin açıklamada bulunan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirdi. Yücel ve Soyer'in hukukçu olduğunu hatırlatan Hızal, "Kendilerine hukuk dersi vermek niyetinde değilim ama Tunç Bey 'yapılan zammı mahkeme iptal etti' diyor, mahkeme yapılan zammı iptal etmedi.



Alınan zam kararında toplanan kurulun usul yönteminde yürütmeyi durdurma kararı verdi. Deniz Yücel ise herhalde kararı okumadı ve işin iç yüzünü bilmiyor, 'zammı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi yaptı' diyor. Zam UKOME kararıyla yapıldı" ifadelerini kullandı.



'KENDİLERİNİ UYARDIK'

Bu konuda hukuki düzlemde hareket edilmesi konusunda uyarı yaptıklarını da dile getiren Özgür Hızal, "Ancak hukuku ve mahkeme kararlarını kendi menfaatleri doğrultusunda yorumlayan siyasilerle karşı karşıyayız. Kendi aleyhlerine çıkmış olan kararları beğenmeyip, kendi lehlerine çıkan kararlarda da hukukun üstünlüğünden bahseden CHP'li hukukçu siyasetçilerin, hukuku siyasete alet etmelerinden başka bir şey değil. Klasik bir CHP anlayışı. Her durumdan kendilerine bir siyasi menfaat elde etme çabası içindeÖzgür Hızal ler" ifadelerini kullandı.

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