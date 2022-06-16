‘Cumhuriyet planlarına’ itiraza Bakanlıktan veto

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü, riskli alan ilan edilen Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi Taşocağı mevkiindeki 2,59 hektarlık alanın planlarına yapılan itirazların reddedildiğini duyurdu. İzmir Karşıyaka'da uzun yıllardır kentsel dönüşüm bekleyen Cumhuriyet, İnönü ve Örnekköy mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 137 hektarlık alanda yürütülen imar planı çalışmaları kentte tartışmalara neden olmuştu. Askı süresince planlara 98 itiraz yapılırken, İl Müdürlüğü ayrıca Karşıyaka Belediyesi'nin yazısı doğrultusunda yapılaşma koşulunun Z+8 kat olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabul edildiğini bildirdi.

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