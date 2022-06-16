Hesapları boşalan müşteri bankayı mahkum ettirdi

İzmir'de turizm firması olan iç mimar Zekeriya Bozkurt'un iki ayrı banka hesabından rızası dışında toplam 163 bin 480 lira çekildiğini iddia ederek banka aleyhine açtığı davada, tüketici mahkemesi banka müşterisini haklı buldu. Emsal niteliğinde karara imza atan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek bankanın hizmet kusuru olduğunu, davacı Bozkurt'a uğradığı zarara karşılık 148 bin 480 liranın yasal faiziyle geri ödenmesine hükmetti.



PARAYI KORUYAMADILAR

Buca'da geçen yıl Şubat'ta yaşanan olayda, gece 00.23'te banka müşterisi Zekeriya Bozkurt'u arayan müşteri hizmetleri, hesabından para çekildiğini ve bu işlemin bilgisi dahilinde olup olmadığını sordu. Bozkurt, mobil bankacılık hesabına girdiğinde 163 bin 480 liranın Serhat Y. ile Muhammed Emir A'ya bilgisi dışında havale edildiğini fark ederek, bankaya kendisinin ve şüphelilerin hesaplarına bloke konulmasını söyledi ve aynı gece Şirinyer Polis Merkezi'ne şikayette bulundu. Serhat Y'ye havale edilen 93 bin 480 lira ile Muhammed Emir A'ya gönderilen 70 bin liraya bloke konuldu ancak bu blokeler bir ay sonra Bozkurt'tan habersizce banka tarafından kaldırıldı. Bozkurt da avukatı Özge Nuray Ekinci aracılığıyla bankanın kusurlu olduğu, özen yükümlülüğünü yerine getirmediği, müvekkilinin parasının güvenliğini sağlayamayıp, paranın çekilmesine engel olmadığı gerekçesi ile dava açtı. İzmir 2. Tüketici Mahkemesi'ndeki davada bilirkişi, müşterinin onayı dışında havale yapıldığı, bankanın risk ve teyit mekanizmasının çalışmadığı, bu nedenle kusurlu olduğuna dikkati çekti. Mahkeme heyeti, Bozkurt'un hesabındaki 7 bin 500 liralık işlemin davacı zararı olduğunu değerlendirerek, açılan davanın kısmen kabulü ile davacı Bozkurt'a 148 bin 480 liranın yasal faizleriyle birlikte iade edilmesine karar verdi. Emsal niteliğindeki kararla ilgili olarak avukat Özge Nuray Ekinci şunları söyledi:



'KUSUR KENDİLERİNDE'

"Mahkemenin kısmen kabul kararı ile davada müvekkilimizin bilgisi dışında başka hesaplara para transferi yapan banka aleyhine sonuç doğmuştur. Bu karar doğrultusunda gerekli güvenlik ve doğrulama bilgilerine erişim sağlamayan bankanın hatası nedeniyle müşteriye kusur ve zarar atfedilemeyeceğine dair emsal bir karar verilmiştir."

METİN BURMALI