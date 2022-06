İzmir elektrik kesintisi 16 Haziran Perşembe

KARŞIYAKA

16.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,ŞEHİTLER BULVARI NO: 58 İLE 86 ARASI - BOSTANLI MUHTARLIK BİNAS - 1671 SOKAK ( NO : 187 - 189 - 191 - 199 - 201 ) SOKAKLAR VE CİVARI

16.06.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ / GİRNE CAD. NO 122 - ATATÜRK BULVARI NO 45 - 47 - 49 SOKAKLAR VE CİVARI

16.06.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ / 6528 - 6526 SOKAKLAR VE CİVARI

16.06.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,6311 SOKAK VE CİVARI

16.06.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DONANMACI MAHALLESİ / YALI CAD. NO: 214 - 216 KEMALPAŞA CAD. NO: 7 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15 SOKAKLAR VE CİVARI

16.06.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ / 6529 SOKAK VE CİVARI

16.06.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DONANMACI MAHALLESİ / HİLMİ ZİYA APAK - ULVİ BAŞMAN - SALAH BİRSEL NO: 1 - 21 ARASI - 1728 - 1733 SOKAKLAR VE CİVARI

16.06.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ / 6518 - 6518/6 - AHMET KEMAL BAYSAK NO :10 SOKAKLAR VE CİVARI

16.06.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DONANMACI MAHALLESİ / 1724 SOKAK VE CİVARI

16.06.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ / 6524 SOKAK VE CİVARI

16.06.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DONANMACI MAHALLESİ / ULVİ BAŞMAN - YALI CAD. NO 232 - 252 ARASI SOKAKLAR VE CİVARI

16.06.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ / 6471/5 - 6497 - 6471/7 - 6471 SOKAKLAR VE CİVARI