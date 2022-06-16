İzmir’de otopark ücretlerine zam

En son 1 Ocak'ta otoparklara yüzde 33.5 zam yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, artan maliyetleri gerekçe göstererek 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere otopark tarifelerine yüzde 20 ila 33 aralığında zam yaptı. Buna göre 20 TL olan açık alan otopark ücretleri, 1 Temmuz'dan itibaren 25 TL olacak.. Öte yandan bazı otoparktaki araçların kalma süreleri de değişikliğe gidildi. Örneğin Alsancak Tam Otomatik otoparkında 20 TL olan 0-3 saat aralığındaki park ücreti, 0-2 saat için 25 TL olacak. Çankaya Katlı Otoparkı'nda da ücretler 0-2 saat için 20 TL, 12-24 saat için ise 40 TL'ye yükselecek.

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