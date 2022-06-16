Kadir Efe için 130 bin TL tazminat

3 Ekim 2013'te İzmir'in Torbalı ilçesinde okulda oynarken üzerine demir kapı düşen Kadir Efe Çakar'ın çapraz bağları kopmuştu. Çakar'ın (16) ailesinin Milli Eğitim Bakanlığı'na açtığı tazminat davalarında karar çıktı. Danıştay, MEB tarafından aileye 130 bin TL manevi tazminat ödenmesine, 185 bin TL maddi tazminat için yeniden karar verilmesine hükmetti. Olay sonrası uzun süre koltuk değnekleriyle yürümek zorunda kalan Kadir Efe, psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Geçen 9 yıla rağmen aksayarak yürüyen ve 18 yaşında da ameliyat olması gerektiği belirtilen Kadir Efe, psikolojik tedaviyi sürdürüyor.





YÜZDE 80 KUSURLU

AİLE avukatları Volkan Çakır aracılığıyla hem suç duyurusunda bulundu hem de MEB'e İzmir 5'inci İdare Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat istemiyle dava açtı. Bilirkişi raporunda, idarenin yüzde 80 kusurlu olduğu tespit edildi. Mahkemede MEB'in 245 bin TL tazminat ödemesine karar verildi. Karara itiraz edilmesiyle dosya yeniden inceledi. Maddi tazminata gerek olmadığı ve 130 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi. Her iki tarafın itirazı üzerine, dosya Danıştay 8'inci Dairesi'ne gitti. Danıştay, 130 bin TL'lik manevi tazminat kararını onarken, maddi tazminatın iptal edilmesine dair kararı bozdu. Kararda, maddi tazminat yönünden yeniden bir karar verilmesine hükmedildi.