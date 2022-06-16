Haberler İzmir Tire'yi sağanak ve dolu vurdu! Tarım alanları zarar gördü

Tire'yi sağanak ve dolu vurdu! Tarım alanları zarar gördü

Yurdun büyük kesiminde etkisini gösteren yağışlar İzmir'in Tire ilçesinde de kendisini gösterdi. Sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bazı tarım alanları ve inci bahçeleri zarar gördü. Yağış nedeniyle Çeriközü Mahallesi'nde bir yola toprak kayması oluştu, bir dere taştı.