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Haberler İzmir Tire'yi sağanak ve dolu vurdu! Tarım alanları zarar gördü

Tire'yi sağanak ve dolu vurdu! Tarım alanları zarar gördü

Yurdun büyük kesiminde etkisini gösteren yağışlar İzmir'in Tire ilçesinde de kendisini gösterdi. Sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bazı tarım alanları ve inci bahçeleri zarar gördü. Yağış nedeniyle Çeriközü Mahallesi'nde bir yola toprak kayması oluştu, bir dere taştı.

AA

16.06.2022, 22:12

Tire’yi sağanak ve dolu vurdu! Tarım alanları zarar gördü

İzmir'in Tire ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanağın aralıklarla devam ettiği ilçenin yüksek kesimlerindeki Çeriközü Mahallesi'nde yaklaşık 25 dakika süren dolu yağışı görüldü.

Dolu yağışı mahalledeki bazı tarım alanlarına ve incir bahçelerine zarar verdi.

Yağış nedeniyle mahalleye giden kara yolunda toprak kayması oluştu, bir dere taştı.

Jandarma ekipleri bölgede önlem alırken karayolları ekipleri de bölgede çalışmalara başladı.

Öte yandan, Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle yarın bölgede hasar tespit çalışmaları yapacaklarını söyledi.

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