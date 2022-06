AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: Kenti hak ettiği yere taşıyacağız

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 'Dünden Bugüne Yol Arkadaşlarımızla İstişare ve Değerlendirme Toplantıları'nın 5'incisinde, geçmiş dönemde il yöneticiliği ve ilçe başkanlığı yapan partililerle bir araya geldi. Adına şiirler yazılan, tarih kitaplarında övgüyle söz edilen İzmir'in bugün hak ettiği noktada olmadığına değinen Başkan Sürekli, "İzmir'i hak ettiği yere taşımak için AK Parti'mizin kuruluşundan günümüze kadar davamıza omuz veren kıymetli teşkilatımız ile çalışmalarımı zı birlik ve beraberlik içerisinde sürdürüyoruz. Enerjimiz her daim yüksek. İzmir'imizi ve ülkemizi 2023 hedeflerine hep birlikte daha güçlü bir şekilde taşıyacağız" dedi. Kerem Ali Sürekli, "Yaklaşık 3 yıldır düzenlediğimiz 'Vefa Buluşmaları'nda geçmişle geleceği buluşturuyoruz. Yalnızca seçim dönemlerinde değil, her an milletimizin her bir ferdiyle görüşüyoruz. Aramızda güçlü bir gönül bağı kurduk ve geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Partimize gönül vermiş dava arkadaşlarımızla vefa toplantılarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

